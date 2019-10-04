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22:28   4 Октября 2019
Весь мир

Первый женский дуэт выйдет в открытый космос 21 октября

Первый женский дуэт выйдет в открытый космос 21 октября

Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр проведут совместный выход в открытый космос 21 октября, сообщила представитель NASA Кэтрин Макартур на брифинге 4 октября.

Отмечается, что это станет первой «женской» операцией в космическом пространстве.

Всего до конца года американское агентство намерено провести десять выходов в открытый космос. Первая половина будет посвящена замене батарей на солнечных антеннах Международной космической станции.

Стоит отметить, что ранее NASA уже хотело послать на операцию команду из женщин. Однако для одного из специалистов не оказалось скафандра подходящего размера. После этого случая на орбитальную станцию доставили недостающее снаряжение.

Напомним, что советский космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, оказавшейся в открытом космосе. Событие состоялось в 1984 году.

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Автор: Анна Манц
#космос #женщины #nasa #открытый космос

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