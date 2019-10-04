Глава ФРС заявил, что американская экономика находится в хорошем положении

Экономика Соединенных Штатов находится в хорошем положении, несмотря ряд имеющихся в настоящее время рисков. Об этом заявил в четверг, 3 октября, глава выполняющей функции центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Уровень безработицы достиг минимума почти за 50 лет, инфляция приближается к целевой отметке в 2%", — заметил он.

Также Пауэлл сообщил, что не все в полной мере разделяют экономические возможности, а экономика сталкивается с некоторыми рисками. Соответствующее заявление он сделал на проходящей в ФРС конференции по вопросам занятости и стабильности цен.