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 Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании

Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании
21:57   4 Октября 2019
Весь мир

Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании

Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании

Дело об изнасиловании возобновили в отношении режиссера Люка Бессона, сообщило агентство AFP со ссылкой на адвоката Франсуа Спинера.

Спинер представляет интересы актрисы и манекенщицы Сэнд Ван Рой, которая в первом иске утверждала, что в мае прошлого года находилась с продюсером в гостинице Парижа «Бристоль». По ее словам, он подсыпал ей снотворное, а когда она уснула, вступил с ней в половую связь.

Это дело расследовали девять месяцев, однако в феврале его закрыли из-за отсутствия каких-либо подтверждений. Напомним: Ван Рой решила, что ее изнасиловали, когда проснулась. Бессон же отвергал все обвинения. К тому же, манекенщица не скрывала, что состояла с именитым французом в интимных отношениях.

Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании

Модель направила в следственные органы еще одну жалобу, по которой парижский следователь возобновил дело.

После подачи первого иска в прошлом году портал Mediapart отыскал еще восемь женщин, которых якобы домогался Бессон. В большинстве случаев иски невозможно было подать из-за давности, однако «потерпевшие» рассказали следователям свои истории. Так, по жалобе девятой женщины — канадки — инициировали предварительное расследование. Как сообщила AFP, сотрудники правоохранительных органов так и не взяли у нее показания.

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Автор: Анна Манц
#франция #расследование #изнасилование #бессон

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