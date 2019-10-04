Открывших огонь в полицейском участке в Италии арестовали

Два брата, открывшие огонь в полицейском участке в итальянском городе Триест, арестованы. Об этом сообщает в пятницу, 4 октября, агентство ANSA со ссылкой на местных правоохранителей.

Согласно последним данным, в помещении участка один из братьев выхватил пистолет у сотрудника полиции, открыв беспорядочную стрельбу, в результате которой застрелил двух полицейских. Второй брат получил несерьезные ранения.

В городе объявили траур по погибшим полицейским.