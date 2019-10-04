Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

 Ходорковский подружил Навального с «косячным» депутатом Резником

Ходорковский подружил Навального с «косячным» депутатом Резником
Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

 Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее
Глава ФРС заявил, что американская экономика находится в хорошем положении

Глава ФРС заявил, что американская экономика находится в хорошем положении

 Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании

Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании
Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

 Ходорковский подружил Навального с «косячным» депутатом Резником

Ходорковский подружил Навального с «косячным» депутатом Резником
Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

 Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее
Глава ФРС заявил, что американская экономика находится в хорошем положении

Глава ФРС заявил, что американская экономика находится в хорошем положении

 Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании

Люка Бессона вновь обвиняют в изнасиловании
21:51   4 Октября 2019
Весь мир

Открывших огонь в полицейском участке в Италии арестовали

Открывших огонь в полицейском участке в Италии арестовали

Два брата, открывшие огонь в полицейском участке в итальянском городе Триест, арестованы. Об этом сообщает в пятницу, 4 октября, агентство ANSA со ссылкой на местных правоохранителей.

Согласно последним данным, в помещении участка один из братьев выхватил пистолет у сотрудника полиции, открыв беспорядочную стрельбу, в результате которой застрелил двух полицейских. Второй брат получил несерьезные ранения.

В городе объявили траур по погибшим полицейским.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#италия #происшествия #стрельба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...