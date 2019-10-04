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22:13   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Новый глава ЦИК Украины рассказал, что нужно для проведения выборов в Донбассе

Новый глава ЦИК Украины рассказал, что нужно для проведения выборов в Донбассе

Председатель украинского ЦИК Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных киевским властям территориях Донбасса нужно урегулировать законодательство и создать необходимые условия.

Ранее в пятницу Верховная рада Украины утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии, его полномочия продлятся семь лет.

Диденко уточнил, что условия проведения выборов в Донбассе связаны с безопасностью.

«По большому счету вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателям», — уточнил он.

Также Диденко заверил, что «рано или поздно, выборы будут проведены на всей территории Украины».

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #выборы

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