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21:23   4 Октября 2019
Весь мир

Администрация США потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента

Администрация США потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента

Администрация США потребует от спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провести голосование по вопросу о процедуре импичмента, рассказал прессе глава государства Дональд Трамп в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Мэриленд.

 

«Мы направим письмо — как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще», — объяснил американский лидер.

Трамп заявил, что юристы Белого дома будут решать, обязана ли администрация подчиняться повесткам Палаты представителей в рамках процедуры импичмента.

По словам Трампа, юристы говорят о происходящем, что «никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого». Он добавил, что за три года его президентства подобные инциденты стали частью повседневной жизни.

Напомним, в четверг новостной портал Axios опубликовал сообщение, что Белый дом намерен направить Пелоси письмо с требованием провести в Палате представителей полного состава голосование по вопросу о процедуре импичмента. В администрации считают, что до тех пор Трамп и его команда могут игнорировать запросы законодателей. В свою очередь, Пелоси утверждает, что это не соответствует законодательству.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #импичмент

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