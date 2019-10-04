Администрация США потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента

Администрация США потребует от спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провести голосование по вопросу о процедуре импичмента, рассказал прессе глава государства Дональд Трамп в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Мэриленд.

«Мы направим письмо — как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще», — объяснил американский лидер.

Трамп заявил, что юристы Белого дома будут решать, обязана ли администрация подчиняться повесткам Палаты представителей в рамках процедуры импичмента.

По словам Трампа, юристы говорят о происходящем, что «никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого». Он добавил, что за три года его президентства подобные инциденты стали частью повседневной жизни.

Напомним, в четверг новостной портал Axios опубликовал сообщение, что Белый дом намерен направить Пелоси письмо с требованием провести в Палате представителей полного состава голосование по вопросу о процедуре импичмента. В администрации считают, что до тех пор Трамп и его команда могут игнорировать запросы законодателей. В свою очередь, Пелоси утверждает, что это не соответствует законодательству.