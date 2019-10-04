Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

О том, что любой желающий покорить космос должен отправить свои документы «Почтой России», заявили сегодня на пресс-конференции, посвященной отбору в отряд космонавтов. Конечно, речь шла не только об этом.

Отбор в отряд космонавтов в открытом порядке Роскосмос проводит уже в третий раз (первый в 2012 - прим. ред.). Попробовать построить карьеру вне планеты может любой гражданин России. Чтобы воплотить мечту и покинуть Землю, нужно преодолеть два этапа: заочный (заполнение анкеты, сбор медицинских документов) и очный (прохождение испытаний в центре подготовки космонавтов). Специальная комиссия решает, кого брать в отряд космонавтов, исходя из возраста, образования, состояния физического и психического здоровья претендента. Также на результат влияет знание иностранных языков. За пределами Земли не все говорят по-русски.

Корреспондент «Политики Сегодня» пообщалась с космонавтами, которые прямо сейчас находятся на МКС, и с теми претендентами, которые успешно прошли открытые отборы прошлых лет. Публикуем ответы на самые популярные вопросы:

Сколько времени проходит между отбором и первым полетом в космос?

8–11 лет.

Может ли женщина участвовать в отборе?

Никаких ограничений по гендерному признаку не существует. И послаблений тоже нет.

Можно ли брать на МКС личные вещи?

Да, но не больше одного кг на человека. Обычно это приятные сувениры от семьи, фотографии, ценные вещи.

Какой график работы на МКС?

На станции пятидневная рабочая неделя, но, если это необходимо, космонавты работают и в выходные, в которые также обязательно должна производиться уборка.

Как космонавты проводят свободное время в космосе?

Любимое занятие многих — наблюдать за Землей. Также есть возможность сидеть в социальных сетях, читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку. С собой на станцию можно брать флешку.

Снятся ли в космосе какие-то особенные сны?

Нет. Но ощущение от сна отличается, так как из-за микрогравитации спать комфортнее.

Большой ли конкурс на место в отряд космонавтов?

Несколько сотен человек на одно место. По данным ВЦИОМ, более трети россиян хотели бы принять участие в отборе космонавтов.

На вопросы отвечали Олег Скрипочка, Александр Скворцов, Олег Котов, Николай Чуб, Сергей Микаев

Едят ли на МКС из тюбиков, каким творчеством занимаются и довольны ли зарплатами космонавты, "Политике Сегодня" рассказывал летчик-космонавт и Герой России Олег Котов. Осенью наша редакция планирует провести с ним большое видеоинтервью. Если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать космонавту, присылайте на нашу почту (info@polit.info) или в социальные сети с пометкой «Вопрос космонавту»: «Вконтакте», «Одноклассники».