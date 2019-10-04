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Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

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22:02   4 Октября 2019
Россия

Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

О том, что любой желающий покорить космос должен отправить свои документы «Почтой России», заявили сегодня на пресс-конференции, посвященной отбору в отряд космонавтов. Конечно, речь шла не только об этом.

Отбор в отряд космонавтов в открытом порядке Роскосмос проводит уже в третий раз (первый в 2012 - прим. ред.). Попробовать построить карьеру вне планеты может любой гражданин России. Чтобы воплотить мечту и покинуть Землю, нужно преодолеть два этапа: заочный (заполнение анкеты, сбор медицинских документов) и очный (прохождение испытаний в центре подготовки космонавтов). Специальная комиссия решает, кого брать в отряд космонавтов, исходя из возраста, образования, состояния физического и психического здоровья претендента. Также на результат влияет знание иностранных языков. За пределами Земли не все говорят по-русски.

Корреспондент «Политики Сегодня» пообщалась с космонавтами, которые прямо сейчас находятся на МКС, и с теми претендентами, которые успешно прошли открытые отборы прошлых лет. Публикуем ответы на самые популярные вопросы:

Сколько времени проходит между отбором и первым полетом в космос?

8–11 лет.

Может ли женщина участвовать в отборе?

Никаких ограничений по гендерному признаку не существует. И послаблений тоже нет.

Можно ли брать на МКС личные вещи?

Да, но не больше одного кг на человека. Обычно это приятные сувениры от семьи, фотографии, ценные вещи.

Как стать космонавтом с помощью «Почты России»

Какой график работы на МКС?

На станции пятидневная рабочая неделя, но, если это необходимо, космонавты работают и в выходные, в которые также обязательно должна производиться уборка.

Как космонавты проводят свободное время в космосе?

Любимое занятие многих — наблюдать за Землей. Также есть возможность сидеть в социальных сетях, читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку. С собой на станцию можно брать флешку.

Снятся ли в космосе какие-то особенные сны?

Нет. Но ощущение от сна отличается, так как из-за микрогравитации спать комфортнее.

Большой ли конкурс на место в отряд космонавтов?

Несколько сотен человек на одно место. По данным ВЦИОМ, более трети россиян хотели бы принять участие в отборе космонавтов.

На вопросы отвечали Олег Скрипочка, Александр Скворцов, Олег Котов, Николай Чуб, Сергей Микаев

Едят ли на МКС из тюбиков, каким творчеством занимаются и довольны ли зарплатами космонавты, "Политике Сегодня" рассказывал летчик-космонавт и Герой России Олег Котов. Осенью наша редакция планирует провести с ним большое видеоинтервью. Если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать космонавту, присылайте на нашу почту (info@polit.info) или в социальные сети с пометкой «Вопрос космонавту»: «Вконтакте», «Одноклассники».

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Автор: Алиса Денисова
#роскосмос #мкс #космонавты

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