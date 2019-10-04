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21:27   4 Октября 2019
Россия

Отечественная система спасла МКС от столкновения с мусором

Отечественная система спасла МКС от столкновения с мусором

Система контроля космического пространства, которую создала Россия, с начала года 19 раз сигнализировала об опасном сближении российских спутников с космическим мусором. Об этом рассказал замглавы штаба Главного центра разведки космической обстановки Воздушно-космических сил РФ полковник Алексей Лагутенко.

«В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение», — добавил он.

Как объяснил специалист, опасным считается сближение менее десяти километров.

Контроль за космическим пространством осуществляет ряд наземных средств, рассказал специалист. Они расположены в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Карачаево-Черкесии, Московской области, а также в Таджикистане. Управляет ими информационный центр, который собирает всю информацию.

Напомним, что ежегодно 4 октября Космические войска ВКС РФ отмечают профессиональный праздник.

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Автор: Анна Манц
#мкс #космический мусор

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