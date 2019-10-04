ООН ответила на предложение РФ перенести место работы комитета Генассамблеи

Место работы Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН, который ответственен за вопросы разоружения и международной безопасности, определяют государства-члены организации, напомнил официальный представитель генерального секретаря объединения Стефан Дюжаррик.

Напомним, что ряду российских делегатов, которые должны были принять участие в деятельности Первого комитета, не выдали американские визы. Тогда первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести его работу из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

«Вчера нас официально проинформировала РФ, мы активно взаимодействуем с ними, так же, как и с властями принимающей страны», — сообщил представитель генсека ООН.

Место проведения встреч выбирает не секретариат организации, а страны-участницы объединения, напомнил он.