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20:57   4 Октября 2019
Весь мир

ООН ответила на предложение РФ перенести место работы комитета Генассамблеи

ООН ответила на предложение РФ перенести место работы комитета Генассамблеи

Место работы Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН, который ответственен за вопросы разоружения и международной безопасности, определяют государства-члены организации, напомнил официальный представитель генерального секретаря объединения Стефан Дюжаррик.

Напомним, что ряду российских делегатов, которые должны были принять участие в деятельности Первого комитета, не выдали американские визы. Тогда первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести его работу из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

«Вчера нас официально проинформировала РФ, мы активно взаимодействуем с ними, так же, как и с властями принимающей страны», — сообщил представитель генсека ООН.

Место проведения встреч выбирает не секретариат организации, а страны-участницы объединения, напомнил он.

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Автор: Анна Манц
#россия #оон #переезд

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