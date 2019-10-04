Сенатор Цеков призвал Запад учиться демократии у РФ после «митинга» в ПАСЕ

Член Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что антироссийская повестка в ПАСЕ и обсуждение на заседании незаконных митингов в Москве является откровенным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, а Западу стоило бы поучиться у российской демократии. Таким мнением он поделился с ФАН.

В четверг, 3 октября, в ПАСЕ прошли дебаты, посвященные незаконным митингам в Москве, которые инициировала европейская политическая партия «Альянс либералов и демократов за Европу». Тема дебатов весьма ярко раскрывает антироссийскую повестку встречи: «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму». Отдельные парламентарии полагают, что незаконные митинги в российской столице являются не провокациями, а «выражением общественного мнения». Кроме того, они убеждены, что стремление правоохранительных органов поддерживать общественный порядок и вовсе нелегитимно.

Руководитель российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что в Москве митинги не запрещены и проводятся регулярно, потому предмет дискуссии является искусственным.

Примечательно, что во время дебатов неизвестный активист, выкрикивая антироссийские лозунги, пытался сорвать речь Толстого. Кроме того, делегация от Украины в ПАСЕ вместе с коллегами из Литвы на полчаса заперлась от русских в туалете.

Кремль же обсуждение незаконных акций в ПАСЕ счел вмешательством во внутренние дела страны.

«Мы считаем, что это (митинги в Москве. — Прим. ФАН) исключительно наше дело», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сенатор Цеков полагает, что тема дебатов в ПАСЕ откровенно притянута за уши, а также является вмешательством во внутренние дела России. Со стороны Запада, в частности ЕС, это наблюдается «сплошь и рядом», отмечает член СФ.

При этом, добавил Цеков, цивилизованным западным государствам стоило бы поучиться у России демократии. Ведь Евросоюз, напомнил российский сенатор, абсолютно не реагирует на вопиющее нарушение демократических процессов в Прибалтике и других странах.

«Они не обращают внимания на запрет на Украине коммунистической партии, не говоря уже об остальном. Можно обратить внимание и на другие страны, которые пользуются всесторонней поддержкой Евросоюза. Это Черногория, Хорватия и прочие, где имеются факты нарушения прав человека», — сообщил Цеков.

По мнению собеседника агентства, демократия в РФ развита гораздо лучше, чем во многих других странах Запада. Он отметил, что российская демократия обладает своей спецификой, национальным характером, тогда как демократия США и Евросоюза привержена политике двойных стандартов.

Цеков уверен, что на Западе царит абсолютная нетерпимость к мнению людей, придерживающихся других взглядов, чья нетерпимость выражается в ненависти ко всему, что связано с Россией.