Ходорковский подружил Навального с «косячным» депутатом Резником

Телеканал НТВ в рамках фильма «Кукловоды протеста» показал кадры дружеской беседы скандально известного депутата петербургского ЗакСа Максима Резника и политического блогера Алексея Навального.

Прославившийся на всю страну, предположительно, пристрастием к запрещенным веществам народный избранник встретился с Навальным в неформальной обстановке ресторана. На кадрах оба ведут себя как старые приятели: оживленно беседуют и смеются.

По данным телеканала, депутат и блогер тесно связаны с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, который финансирует антироссийские проекты через ряд фондов. К самому Ходорковскому есть вопросы у правоохранительных органов РФ по делу о заказном убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Кроме Резника у Ходорковского и Навального имеются и другие скандальные общие друзья. Среди них — координатор кемеровского отделения «Открытой России», организации признанной нежелательной в России, Юрий Галле. Он по совместительству и активист штаба Навального. Галле просил Ходорковского по телефону помочь ему с адвокатом, а на суде запомнился тем, что в ярости пинал «аквариум». Осудили общего друга олигарха и блогера на 4 года колонии строго режима за «нарушение половой неприкосновенности и умышленное заражение ВИЧ».

Ролям Ходорковского и Навального в организации летних беспорядков в Москве также посвящено расследование ФАН «Анатомия протеста — 2019».