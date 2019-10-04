Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

Вашингтон и Пхеньян сохраняют настрой на продолжение переговоров, которые направлены на денуклеаризацию Корейского полуострова. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 4 октября, в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Мы взаимодействуем с Северной Кореей. Они хотят встретиться. И мы будем с ними встречаться. Вероятно, этим занимаются прямо сейчас», — заметил глава Соединенных Штатов, подчеркнув, что американская сторона проинформирует СМИ о встрече.

При этом он выразил уверенность, что КНДР хотела бы выйти на конкретные договоренности с США.