Журналист Лурье рассказал, как Навальный получает деньги от Ходорковского

Журналист Олег Лурье раскрыл схему финансирования структур политического блогера Алексея Навального по линии беглого олигарха Михаила Ходорковского. Об этом говорится в фильме-расследовании телеканала НТВ «Кукловоды протеста».

Правая рука блогера Леонид Волков получил через подручных бывшего нефтяного магната Наталью Шачкову и гражданина Германии Франка-Герхарда Ридера по меньшей мере 60 тысяч долларов.

Последние создали в Эстонии НКО MTU Free Access HR, с которой в 2015 году Волков заключил договор на проведение двух исследований структур современного российского общества. Каждое обошлось Ходорковскому в 30 тысяч долларов. Однако самих исследований, по данным Олега Лурье, никто не увидел.

«Где сами работы, никто не знает. Нигде никакой доклад Волкова не был опубликован. Нигде не размещался. То есть это чистейшее финансирование. Прошли деньги от компании Ходорковского гражданину России Волкову. Естественно, оттуда они перекочевали к Алексею Навальному», — сообщил НТВ Лурье.

Кроме того, по данным телеканала, деньги от Ходорковского к Навальному попадают через бывшего адвоката ЮКОС Павла Ивлева, который уже 15 лет скрывается от российских правоохранительных органов в США по делу об отмывании и присвоении 14 миллиардов долларов, а также уклонению от уплаты налогов.

Роли Ходорковского в организации беспорядков в Москве летом также посвящено расследование ФАН «Анатомия протеста — 2019».