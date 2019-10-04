Россиянка Юлия Юзик, задержанная в Иране, не может быть шпионкой Израиля, уверен бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он обосновал собственную точку зрения в беседе с «360».

Напомним, что об истории Юзик стало известно благодаря ее дочери, которая рассказала обо всем в Fасеbооk. 3 октября в гостиничный номер журналистки ворвались сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции. Они взяли ее под стражу, разрешив сделать лишь один звонок родным. Как сообщали СМИ, потерпевшую подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

«В этой истории все странно. Обычно за шпионаж так не арестовывают», — отреагировал Кедми.

Мало того, что Юзик — гражданка России, так она еще и журналистка, работавшая в горячих точках и написавшая несколько книг. То есть, ее персона достаточно узнаваема в определенных кругах, Моссад не решился бы вербовать такого человека.

«К тем, кого вербуют, стараются не привлекать внимания, чтобы они могли более эффективно выполнять свою работу», — объяснил собеседник агентства.

Также важно, что российские спецслужбы мигом бы вычислили завербованную девушку, запретив ей выезд из страны и арестовав. Кедми склоняется к двум причинам задержания: либо это ошибка, либо иранцы вспомнили о ее работе на территории Израиля.

«Может быть, им стало известно с опозданием, что когда-то, лет 12 назад, она делала репортажи из Израиля — в том числе и об армии. Для этого она находилась и на базах военных определенное время», — напомнил экс-сотрудник.

Вместе с тем, в Иране достаточно враждебно настроены ко всему, что связано с Израилем. «Шпионке» повезло, что она попала под стражу к КСИР, а не к другим «отморозкам», уверен Кедми. Суд может просто выслать журналистку из страны, так как ситуация не играет на руку иранским властям, особенно в их отношениях с Россией.