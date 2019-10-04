Политолог Гаспарян считает, что Ходорковский обрек группу Джемаля на гибель в ЦАР

Политолог Армен Гаспарян возложил ответственность за гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике на бывшего нефтяного магната, судимого в РФ Михаила Ходорковского.

«Михаилу Борисовичу Ходорковскому абсолютно наплевать, опасная ли это точка, горячая или нет. У него есть целеполагание, люди для него — это снег под каблуком. Какая ему разница, ну, правда? Погибнут — очень хорошо. Это повод себя попиарить», — сказал Гаспарян авторам фильма «Кукловоды протеста» на НТВ.

Журналисты отправились в неспокойную африканскую страну по туристическим визам в рамках одного из проектов олигарха — Центра управления расследованиями. Руководство поставило задачу найти следы так называемой ЧВК «Вагнера» в ЦАР. Командировка завершилась трагически: россиян расстреляла группа неизвестных в тюрбанах 31 июля 2018 года по дороге в Сибю, выезжать на которую ночью было запрещено. Проехать через открытый шлагбаум поста сил безопасности группе журналистов помогли «поддельные корочки» сотрудников ООН, сообщалось в расследовании Федерального агентства новостей.

О том, что в смерти журналистов виноват Ходорковский, «России-1» говорил советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров. К тому же выводу пришли в Госдуме.