Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

 Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях

Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях
Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

 Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее
Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке
Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

 Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях

Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях
Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

 Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее
Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке
20:04   4 Октября 2019
Весь мир

Политолог Гаспарян считает, что Ходорковский обрек группу Джемаля на гибель в ЦАР

Политолог Гаспарян считает, что Ходорковский обрек группу Джемаля на гибель в ЦАР

Политолог Армен Гаспарян возложил ответственность за гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике на бывшего нефтяного магната, судимого в РФ Михаила Ходорковского.

«Михаилу Борисовичу Ходорковскому абсолютно наплевать, опасная ли это точка, горячая или нет. У него есть целеполагание, люди для него — это снег под каблуком. Какая ему разница, ну, правда? Погибнут — очень хорошо. Это повод себя попиарить», — сказал Гаспарян авторам фильма «Кукловоды протеста» на НТВ.

Журналисты отправились в неспокойную африканскую страну по туристическим визам в рамках одного из проектов олигарха — Центра управления расследованиями. Руководство поставило задачу найти следы так называемой ЧВК «Вагнера» в ЦАР. Командировка завершилась трагически: россиян расстреляла группа неизвестных в тюрбанах 31 июля 2018 года по дороге в Сибю, выезжать на которую ночью было запрещено. Проехать через открытый шлагбаум поста сил безопасности группе журналистов помогли «поддельные корочки» сотрудников ООН, сообщалось в расследовании Федерального агентства новостей.

О том, что в смерти журналистов виноват Ходорковский, «России-1» говорил советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров. К тому же выводу пришли в Госдуме.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Белых
#ходорковский #гаспарян #цар #орхан джемаль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...