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19:56   4 Октября 2019
Россия

Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

Российский лидер Владимир Путин заявил, что обязательно поддержит создание арт-фестивалей в регионах России. Он выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября.

«Потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно», — пояснил он.

Обычно, в рамках таких мероприятий художники украшают фасады домов спальных районов масштабными граффити.

Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

«Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми», — заметил президент.

По его словам, если население будет вовлечено в решение жизненно важных для него вопросов, то результат будет «гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день».

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Автор: Анна Манц
#путин #граффити #арт-фестиваль

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