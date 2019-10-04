Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

Российский лидер Владимир Путин заявил, что обязательно поддержит создание арт-фестивалей в регионах России. Он выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября.

«Потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно», — пояснил он.

Обычно, в рамках таких мероприятий художники украшают фасады домов спальных районов масштабными граффити.

«Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми», — заметил президент.

По его словам, если население будет вовлечено в решение жизненно важных для него вопросов, то результат будет «гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день».