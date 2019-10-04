Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

 Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях

Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях
Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

 Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее
Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке
Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

Путин поддержал украшение спальных районов масштабными граффити

 Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях

Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях
Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

 Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее
Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

Трамп заверил, что США и Северная Корея сохраняют настрой на продолжение переговоров

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке

США, Британия и Австралия попросили Facebook не закрывать доступ спецслужбам к переписке
19:46   4 Октября 2019
Весь мир

Учителя в США уволили за то, что он назвал трансгендера «она»

Учителя в США уволили за то, что он назвал трансгендера «она»

Преподаватель французского в старшей школе Вест-Пойнта (штат Вирджиния) Питер Влэйминг отказался называть ученика предпочтительным местоимением. Как сообщает The Washington Post, педагог уверен, что школа посягнула на его свободу слова и вероисповедания, и теперь подал в суд на ее руководство.

Когда в прошлом году ученица сменила пол и попросила всех говорить о ней в мужском роде, Влэйминг просто решил называть ее по имени. Но однажды педагог непреднамеренно сказал про ученика «она», после чего был уволен с формулировкой «за неподчинение приказам школьного руководства».

«Моральные и религиозные убеждения Влэйминга не дают ему преднамеренно лгать, и он искренне считает, что обращаться к человеку женского пола», — подчеркивает защита учителя.

При этом представитель Вест-Пойнтской школы заявил СМИ, что администрация с обвинениями экс-сотрудника не согласна и собирается «упорно защищаться». Администрация школы полагает, что «дискриминация», которой подвергают подобные Влэймингу учителя своих учеников-трансгендеров, обращаясь к ним «неправильным» местоимением, формирует в учебном заведении «неблагоприятную обстановку для обучения».

Влэйминг — отнюдь не единственный учитель в США, столкнувшийся с подобными проблемами на работе, отказавшись обращаться к ученику-трансгендеру с помощью предпочитаемого местоимения. Своим иском преподаватель из Вест-Пойнта намерен добиться судебного постановления, которое бы запретило руководствам школ наказывать педагогов за то, что те обращаются к ученикам в соответствии с их биологическим полом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #школа #учитель #трансгендер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...