Учителя в США уволили за то, что он назвал трансгендера «она»

Преподаватель французского в старшей школе Вест-Пойнта (штат Вирджиния) Питер Влэйминг отказался называть ученика предпочтительным местоимением. Как сообщает The Washington Post, педагог уверен, что школа посягнула на его свободу слова и вероисповедания, и теперь подал в суд на ее руководство.

Когда в прошлом году ученица сменила пол и попросила всех говорить о ней в мужском роде, Влэйминг просто решил называть ее по имени. Но однажды педагог непреднамеренно сказал про ученика «она», после чего был уволен с формулировкой «за неподчинение приказам школьного руководства».

«Моральные и религиозные убеждения Влэйминга не дают ему преднамеренно лгать, и он искренне считает, что обращаться к человеку женского пола», — подчеркивает защита учителя.

При этом представитель Вест-Пойнтской школы заявил СМИ, что администрация с обвинениями экс-сотрудника не согласна и собирается «упорно защищаться». Администрация школы полагает, что «дискриминация», которой подвергают подобные Влэймингу учителя своих учеников-трансгендеров, обращаясь к ним «неправильным» местоимением, формирует в учебном заведении «неблагоприятную обстановку для обучения».

Влэйминг — отнюдь не единственный учитель в США, столкнувшийся с подобными проблемами на работе, отказавшись обращаться к ученику-трансгендеру с помощью предпочитаемого местоимения. Своим иском преподаватель из Вест-Пойнта намерен добиться судебного постановления, которое бы запретило руководствам школ наказывать педагогов за то, что те обращаются к ученикам в соответствии с их биологическим полом.