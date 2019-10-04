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19:35   4 Октября 2019
Весь мир

США полностью отменят визы для граждан Польши

США полностью отменят визы для граждан Польши

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что граждане Польши смогут посещать Соединенные Штаты без визы. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Белого дома.

По информации СМИ, Трамп заявил «о полной отмене виз».

«Я только что подписал… Я скоро подпишу предварительную заявку. Мы сделаем полную отмену виз для Польши», — сказал президент.

Представитель пресс-службы уточнил, что Госдеп официально выдвинул Польшу как кандидата для участия в программе безвизового въезда. Решение по отмене визы для поляк примет министерство внутренней безопасности. 

Отмену виз для граждан Польши ранее анонсировал польский президент Анджей Дуда. По его словам, США могут ввести безвизовый режим для Польши в конце текущего года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #польша #политика #общество #весь мир #виза

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