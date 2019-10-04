Фонд Ходорковского финансирует антироссийские проекты на деньги Госдепа

Возглавляемый старшим сыном ранее судимого олигарха Михаила Ходорковкого — Павлом Ходорковским «Институт современной России» (IMR) спонсирует признанную в РФ нежелательной организацию «Открытая Россия». Об этом сообщается в фильме-расследовании телеканала НТВ «Кукловоды протеста».

При поддержке фонда NED, спонсируемого Госдепом США, с июля по декабрь 2016 года «Открытая Россия» Ходорковского-старшего получила 128 тысяч долларов на различные мероприятия. Кроме того, организацию Ходорковского поддерживает спонсор цветных революций Джордж Сорос, который называл олигарха своим другом. Не секрет, что миллиардер венгерского происхождения раз за разом повторял сценарий переворотов на Балканах, в Грузии, Киргизии и на Украине.

К беглому олигарху Михаилу Ходорковскому есть вопросы у Следственного комитета РФ по делу о заказном убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Градоначальник настойчиво призывал нефтяную компанию ЮКОС к уплате налогов в городской бюджет.

Роли Ходорковского в организации беспорядков в Москве летом посвящено расследование ФАН «Анатомия протеста — 2019».