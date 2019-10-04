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19:13   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Оскорбившего Россию грузинского журналиста допросят прокуроры

Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос скандально известного тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил Россию. По информации грузинского ведомства, журналиста вызвали «в рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов телекомпании «Рустави 2».

Допрос назначили на понедельник, 7 октября, а в субботу, 5 октября, грузинская прокуратура также планирует допросить экс-главу информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе. Скандал с журналистом случился после нецензурной брани Габуния в адрес президента РФ.

Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телекомпании «Рустави 2» и потребовали уволить не только ведущего, но и генерального директора канала Николоза Гварамию. Руководство «Рустави 2» назвало неприемлемой сложившуюся ситуацию. Габунию отстранили на два месяца. В августе новый гендиректор «Рустави 2» Паата Салия уволил журналиста.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #грузия #габуния

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