Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях

Президент России Владимир Путин призвал российские СМИ чаще писать позитивные новости. Такое заявление глава российского государства сделал в ходе наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» в пятницу, 4 октября.

Российский лидер, отвечая на вопрос журналиста об информационной повестке, отметил, что СМИ в России забывают о положительных новостях. Он привел в пример историю, когда журналистов пригласили на открытие моста, но они не приехали.

Путин: У меня один знакомый, а у него приятель главный редактор, пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал. Они потом начали ругаться, он говорит: «что ж ты, поросенок такой, никого не прислал?» - «а чего присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали» pic.twitter.com/UMA2fR2ygN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 4, 2019

«Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так построили и построили — молодцы», — процитировал президент своего знакомого.

Призывая СМИ чаще освещать позитивные моменты, глава государства подчеркнул, что хвалиться «как дурачки по каждому поводу» не стоит, а вот если показывать какие-то позитивные вещи, если для них есть основания, это создаст еще большую мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении.