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19:17   4 Октября 2019
Россия

Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях

Путин призвал российские СМИ не забывать о позитивных новостях

Президент России Владимир Путин призвал российские СМИ чаще писать позитивные новости. Такое заявление глава российского государства сделал в ходе наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» в пятницу, 4 октября.

Российский лидер, отвечая на вопрос журналиста об информационной повестке, отметил, что СМИ в России забывают о положительных новостях. Он привел в пример историю, когда журналистов пригласили на открытие моста, но они не приехали.

«Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так построили и построили — молодцы», — процитировал президент своего знакомого. 

Призывая СМИ чаще освещать позитивные моменты, глава государства подчеркнул, что хвалиться «как дурачки по каждому поводу» не стоит, а вот если показывать какие-то позитивные вещи, если для них есть основания, это создаст еще большую мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #сми #журналисты #общество

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