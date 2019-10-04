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Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

 Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа
18:59   4 Октября 2019
Весь мир

Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

Председатель организации ранее судимого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия» (ОР), признанной нежелательной в РФ, Андрей Пивоваров прошел засекреченный тренинг в Финляндии по организации муниципальных выборов. Об этом говорится в фильме-расследовании телеканала НТВ «Кукловоды протеста».

По данным расследователей, обучали руководителей ОР американские политтехнологи на деньги фонда NDI, который включен в перечень НКО с иностранным финансированием. Ключевым наставникам сотрудников организации Ходорковского выступал известный американский специалист по выборам Дэвид Хантер, работавший в предвыборном штабе Барака Обамы. По данным НТВ, Пивоваров курировал проект «Объединенные демократы», чтобы провести людей Ходорковского во власть.

Михаила Ходорковского в России ждут на допрос следователи по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Градоначальник настойчиво добивался от нефтяного гиганта ЮКОС уплаты налогов в бюджет города.

Ранее о том, что Пивоваров исправно получает помощь от Ходорковского на выборах в Петербурге говорилось в расследовании ФАН «Анатомия протеста — 2019».

 

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Автор: Олег Королев
#обама #ходорковский #пивоваров

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