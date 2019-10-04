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18:57   4 Октября 2019
Россия

Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Здание Государственной думы не станет аварийным, фундамент удастся укрепить и реконструировать зал пленарных заседаний, надеется спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, аналогичная ситуация складывалась у Большого театра​​​. ГД находится рядом, поэтому здесь, скорее всего, тоже подземные воды.

При подготовке к реконструкции зала пленарных заседаний столкнулись с тем, что фундамент просел, образовались пустоты до четырех метров, поэтому несущие колонны ушли на полметра вниз. Все эти вопросы требуют внимания, потому что уже относятся к противоаварийным работам.

«Вот до аварийного состояния пока не дошли. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал Володин.

Завершают работу по проекту. Скорее всего, пустоты зальют жидким бетоном, фундамент укрепят. Следующий шаг — реконструкция зала пленарных заседаний. Депутаты переедут для работы в Колонный зал Дома союзов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #володин #общество

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