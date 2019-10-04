Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным
Здание Государственной думы не станет аварийным, фундамент удастся укрепить и реконструировать зал пленарных заседаний, надеется спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, аналогичная ситуация складывалась у Большого театра. ГД находится рядом, поэтому здесь, скорее всего, тоже подземные воды.
При подготовке к реконструкции зала пленарных заседаний столкнулись с тем, что фундамент просел, образовались пустоты до четырех метров, поэтому несущие колонны ушли на полметра вниз. Все эти вопросы требуют внимания, потому что уже относятся к противоаварийным работам.
«Вот до аварийного состояния пока не дошли. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал Володин.
Завершают работу по проекту. Скорее всего, пустоты зальют жидким бетоном, фундамент укрепят. Следующий шаг — реконструкция зала пленарных заседаний. Депутаты переедут для работы в Колонный зал Дома союзов.
Собрали несколько историй о том, как прошла региональная неделя:https://t.co/DY8xV8XMlB— Государственная Дума (@dumagovru) 4 октября 2019 г.