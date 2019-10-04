Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Здание Государственной думы не станет аварийным, фундамент удастся укрепить и реконструировать зал пленарных заседаний, надеется спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, аналогичная ситуация складывалась у Большого театра​​​. ГД находится рядом, поэтому здесь, скорее всего, тоже подземные воды.

При подготовке к реконструкции зала пленарных заседаний столкнулись с тем, что фундамент просел, образовались пустоты до четырех метров, поэтому несущие колонны ушли на полметра вниз. Все эти вопросы требуют внимания, потому что уже относятся к противоаварийным работам.