Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил о востребованности переводчика с языка жестов, ведь такое изобретение позволит людям расширить свои возможности. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости.

В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» программист Алексей Приходько, который не слышит с рождения, рассказал президенту РФ о своей разработке. Речь шла о прототипе электронного переводчика жестового языка.

Отмечается, что устройство способно считывать жесты и выводить слова на экран монитора. Программист отметил, что в будущем переводчик сможет выводить на экран целые предложения. Известно, что проект вошел в фонд президентских грантов.

«То, что вы делаете, безусловно, будет иметь практическое применение. Это востребованный абсолютно продукт, которым люди будут пользоваться», — сказал Путин.

Президент России добавил, что при помощи изобретения люди смогут расширить свои возможности.