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18:28   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Тбилиси желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил в пятницу, 4 октября, грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что, по мнению Кремля, Москве и Тбилиси нужно зафиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения​​​.

«Наше желание, чтобы как можно скорее было принято это решение. Мы лишь приветствуем, если этот процесс вскоре возобновится», — сказал глава МИД Грузии.

Грузино-российские отношения обострились, когда в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов на международную конференцию православия. На фоне протестов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозит пассажиров в Грузию с 8 июля и порекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в страну.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #грузия #авиасообщение

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