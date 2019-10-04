Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Тбилиси желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил в пятницу, 4 октября, грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что, по мнению Кремля, Москве и Тбилиси нужно зафиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения​​​.

«Наше желание, чтобы как можно скорее было принято это решение. Мы лишь приветствуем, если этот процесс вскоре возобновится», — сказал глава МИД Грузии. Грузино-российские отношения обострились, когда в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов на международную конференцию православия. На фоне протестов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозит пассажиров в Грузию с 8 июля и порекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в страну. Российская и грузинская делегации продолжили обсуждение нерешенных вопросов, касающихся имплементации межправсоглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами▶️????https://t.co/poTGFW5Dw1#Россия #Грузия #таможня #торговля pic.twitter.com/cUjOWRpQ1b — МИД России ???????? (@MID_RF) 30 сентября 2019 г.