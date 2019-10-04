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18:25   4 Октября 2019
Россия

Медведев получил степень почетного доктора политических наук университета Гаваны

Медведев получил степень почетного доктора политических наук университета Гаваны

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев получил степень почетного доктора политических наук университета Гаваны на Кубе. Политик в эти дни находится в Гаване с рабочим визитом, где он проводит ряд важных переговоров с представителями местной власти.

В пятницу, 4 октября, Медведев встретился с главой министерства высшего образования Кубы Хосе Рамоном Саборидо Лоиди, а также ректором Гаванского университета Мириам Никадо Гарсия. После торжественного мероприятия российский премьер оставил запись в книге почетных гостей университета. 

Медведев получил степень почетного доктора политических наук университета Гаваны

Гаванский университет был основан 291 год назад, в нем получали образование практически все политики Кубы, в том числе Фидель Кастро. Сейчас в университете Гаваны обучаются 25 тысяч студентов, на 18 факультетах можно получить 32 специальности. В Гаванском университете преподают 1273 учителя.

Руководство университета поддерживает международные связи с учреждениями в 30 странах, в том числе с российскими вузам. Год назад Мириам Никадо Гарсия стала ректором Гаванского университета, она стала первой женщиной на этой должности за всю историю учебного заведения.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #куба #гавана

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