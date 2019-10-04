Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин
Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

 Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского

Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского
Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

 Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа
Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин
Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

 Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского

Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского
Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

 Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа
18:24   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского

Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся после оговорки белорусского коллеги Александра Лукашенко, который назвал Украину Россией. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости. 

В пятницу Лукашенко в ходе выступления на II форуме регионов Украины и Белоруссии начал свое выступление и оговорился. 

«Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России <…>», — сказал белорусский лидер, перепутав Украину с Россией.

После небольшой паузы Зеленский поправил белорусского коллегу. Он напомнил, что речь идет об Украине, а не России. 

«Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович», — подхватил глава республики. 

Тогда Зеленский ответил: «Слава богу, нет».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #белоруссия #лукашенко #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...