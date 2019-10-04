Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся после оговорки белорусского коллеги Александра Лукашенко, который назвал Украину Россией. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости.
В пятницу Лукашенко в ходе выступления на II форуме регионов Украины и Белоруссии начал свое выступление и оговорился.
«Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России <…>», — сказал белорусский лидер, перепутав Украину с Россией.
После небольшой паузы Зеленский поправил белорусского коллегу. Он напомнил, что речь идет об Украине, а не России.
«Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович», — подхватил глава республики.
Тогда Зеленский ответил: «Слава богу, нет».
Зеленский напугал Лукашенко на встрече в Житомире pic.twitter.com/q5MMN763e6— Sputnik Узбекистан (@info_sputnik) October 4, 2019