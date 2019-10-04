Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин
Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

 Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского

Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского
Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

 Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа
Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Володин надеется, что здание Госдумы не станет аварийным

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин

Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин
Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

 Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского

Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского
Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

Консультант Обамы на деньги Ходорковского обучал «оппозицию» перед выборами в Петербурге

 Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа
18:02   4 Октября 2019
Россия

Социальные лифты должны работать не по звонку, заявил Путин

Социальные лифты должны работать не по звонку, заявил Путин

Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил российский лидер Владимир Путин в пятницу, 4 октября, на заседании наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».

По его словам, выработали и создали целый набор различных механизмов, которые направили на выявление талантливых, перспективных, умеющих работать россиян. Страна рассчитывает на молодых людей.

«Чтобы социальные лифты работали у нас не по звонку, а по объективным критериям», — сказал президент.

Путин добавил, что не перечислит все инструменты, поскольку их достаточно много. Также президент воздержался от заготовленного вступительного слова, чтобы не терять время на общие слова и сразу послушать участников сессии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #социальный лифт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...