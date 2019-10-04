Социальные лифты должны работать не по звонку, заявил Путин

Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил российский лидер Владимир Путин в пятницу, 4 октября, на заседании наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».

По его словам, выработали и создали целый набор различных механизмов, которые направили на выявление талантливых, перспективных, умеющих работать россиян. Страна рассчитывает на молодых людей.

«Чтобы социальные лифты работали у нас не по звонку, а по объективным критериям», — сказал президент.

Путин добавил, что не перечислит все инструменты, поскольку их достаточно много. Также президент воздержался от заготовленного вступительного слова, чтобы не терять время на общие слова и сразу послушать участников сессии.