Пассажиры Azur Air начали получать компенсации после ЧП в аэропорту Барнаула

Пассажиры рейса рейса ZF-2244 авиакомпании Azur Air начали получать компенсации после ЧП в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба российского авиаперевозчика.

Всем пострадавшим в Барнауле выплачивается компенсация в 100 тысяч рублей. На сегодняшний день десять человек получили компенсацию, еще 14 находятся в очереди, деньги им переведут к концу пятницы, 4 октября.

Также пресс-служба Azur Air сообщает, что компания провела проверку авиапарка самолетов Boeing 767-300, замечаний не нашли.

Самолет авиакомпании Azur Air летел из Вьетнама в Барнаул. При приземлении в российском аэропорту у самолета задымилась стойки шасси. Приземление прошло штатно, но во время эвакуации по надувным трапам пострадали люди. Всего на борту самолета находился 331 пассажир и 10 членов экипажа. Пострадали 56 человек.