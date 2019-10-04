Путин отказался читать написанную для него речь на сессии «Россия — страна возможностей»

Российский лидер Владимир Путин сразу передал слово участникам сессии. Президент в пятницу, 4 октября, воздержался от вступительного слова на наблюдательном совете «Россия — страна возможностей».

«Здесь мне такое большое вступительное слово написали. Я воздержусь от него», — сказал Путин.

Путин на набсовете "Россия - страна возможностей" на личном примере показал, что это значит. "Здесь мне такое большое вступительное слово понаписали. Я воздержусь от него", - сказал он и передал слово участникам сессии. pic.twitter.com/jYIwm1GLMg