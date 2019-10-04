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Электронный переводчик с языка жестов станет востребованным продуктом, уверен Путин

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Грузия желает возобновить авиасообщение с РФ как можно скорее

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 Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского

Лукашенко назвал Украину «регионами России» и насмешил Зеленского
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 Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа
17:47   4 Октября 2019
Россия

Путин отказался читать написанную для него речь на сессии «Россия — страна возможностей»

Путин отказался читать написанную для него речь на сессии «Россия — страна возможностей»

Российский лидер Владимир Путин сразу передал слово участникам сессии. Президент в пятницу, 4 октября, воздержался от вступительного слова на наблюдательном совете «Россия — страна возможностей».

«Здесь мне такое большое вступительное слово написали. Я воздержусь от него», — сказал Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #набсовет

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