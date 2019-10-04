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17:45   4 Октября 2019
Россия

Путину провели экскурсию по порту в Тамани Краснодарского края

Путину провели экскурсию по порту в Тамани Краснодарского края

Президенту России Владимиру Путину провели экскурсию по порту в Тамани Краснодарского края. В порту свои проекты реализует компания «ОТЭКО». 

Владелец компании Мишель Литвак показал российскому лидеру объекты порта, в частности, угольный комплекс и единственный в России опрокидыватель на три вагона. По словам руководства компании, в новом году «ОТЭКО» запустит четырехвагонный опрокидыватель, поэтому работа пойдет еще быстрее. 

Также президенту РФ показали макет развития порта, в составе которого уже работает ряд терминалов, а в скором времени создадут мощности для обработки универсальных и крупногабаритных грузов, в том числе и техники на колесах. 

Ранее о визите Владимира Путина в порт Тамани рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #тамань

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