Президенту России Владимиру Путину провели экскурсию по порту в Тамани Краснодарского края. В порту свои проекты реализует компания «ОТЭКО».

Владелец компании Мишель Литвак показал российскому лидеру объекты порта, в частности, угольный комплекс и единственный в России опрокидыватель на три вагона. По словам руководства компании, в новом году «ОТЭКО» запустит четырехвагонный опрокидыватель, поэтому работа пойдет еще быстрее.

Также президенту РФ показали макет развития порта, в составе которого уже работает ряд терминалов, а в скором времени создадут мощности для обработки универсальных и крупногабаритных грузов, в том числе и техники на колесах.

Ранее о визите Владимира Путина в порт Тамани рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.