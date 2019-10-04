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17:53   4 Октября 2019
Россия

Мужчина подделал электронную подпись москвички и лишил ее жилья

Мужчина подделал электронную подпись москвички и лишил ее жилья

Мужчина переоформил и продал квартиру москвички при помощи поддельной цифровой подписи. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. 

«В полицию обратилась 61-летняя москвичка и сообщила, что квартира на улице Народного Ополчения, принадлежащая ей, оказалась переоформлена на неизвестного ей человека», — цитирует агентство слова Волк.

По данным агентства, в мошенничестве подозревается 37-летний житель страны. Полиция сообщила, что ранее он был арендатором квартиры потерпевшей. При помощи поддельного паспорта и двух соучастников мужчина смог оформить электронную подпись собственницы. Позже злоумышленники подделали договор купли-продажи квартиры и передали его в регистрирующий орган. 

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемый находится под домашним арестом, а его соучастники устанавливаются. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #жилье #мошенничество #политика #общество

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