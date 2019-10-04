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 Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа
17:39   4 Октября 2019
Россия

Международный форум «Живу спортом» пройдет в Подмосковье в декабре

Международный форум «Живу спортом» пройдет в Подмосковье в декабре

Международный спортивный форум «Живу спортом» пройдет 11 декабря в Доме правительства Подмосковья, сообщил в пятницу, 4 октября, представитель пресс-службы областного министерства физической культуры и спорта. По его словам, международный спортивный форум включит несколько сессий и специализированную выставку. Также лучшим представителям спортивной индустрии вручат премии в разных номинациях.

Пригласили спортсменов, спортивных менеджеров, общественных деятелей. Форум «Живу спортом» порадует гостей выставкой спортивной индустрии. Приглашения на участие в форуме уже разослали в республики СНГ.

Подмосковный министр физической культуры и спорта Роман Терюшков напомнил, что первый международный спортивный форум в Московской области провели в 2017 году. Формат мероприятия подразумевает обсуждение тенденций и поиск новых решений в области спорта и спортивного менеджмента.

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Автор: Анатолий Кубарев
#форум #спорт #подмосковье #жизнь

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