Международный форум «Живу спортом» пройдет в Подмосковье в декабре

Международный спортивный форум «Живу спортом» пройдет 11 декабря в Доме правительства Подмосковья, сообщил в пятницу, 4 октября, представитель пресс-службы областного министерства физической культуры и спорта. По его словам, международный спортивный форум включит несколько сессий и специализированную выставку. Также лучшим представителям спортивной индустрии вручат премии в разных номинациях.

Пригласили спортсменов, спортивных менеджеров, общественных деятелей. Форум «Живу спортом» порадует гостей выставкой спортивной индустрии. Приглашения на участие в форуме уже разослали в республики СНГ.

Подмосковный министр физической культуры и спорта Роман Терюшков напомнил, что первый международный спортивный форум в Московской области провели в 2017 году. Формат мероприятия подразумевает обсуждение тенденций и поиск новых решений в области спорта и спортивного менеджмента.