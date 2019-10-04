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17:24   4 Октября 2019
Россия

Снизился показатель смертности в России

Снизился показатель смертности в России

Смертность россиян снизилась более чем на 3% за восемь месяцев текущего года, если сравнивать со статистикой прошлого года. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости. 

Минздрав, основываясь на опубликованных данных Федеральной службы государственной статистики, сделал заявление о снижении смертности за восемь месяцев 2019 года. Отмечается, что снижение смертности россиян за этот период произошло на 34 тысячи человек. 

«Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года», — сообщили в Минздраве.

Ранее также сообщалось, что за последние 18 лет материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза. Такие данные привела глава Минздрава Вероника Скворцова. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #минздрав #смертность

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