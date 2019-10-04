Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Снизился показатель смертности в России

Снизился показатель смертности в России

Росстат перечислил продукты, которые подешевели в сентябре

Росстат перечислил продукты, которые подешевели в сентябре
Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко

Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко

 Лукашенко оценил Зеленского

Лукашенко оценил Зеленского

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

 РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте

РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте
Снизился показатель смертности в России

Снизился показатель смертности в России

Росстат перечислил продукты, которые подешевели в сентябре

Росстат перечислил продукты, которые подешевели в сентябре
Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко

Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко

 Лукашенко оценил Зеленского

Лукашенко оценил Зеленского

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

Политолог призвал бороться в России с «фейк-ньюс» по примеру Трампа

 РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте

РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте
17:17   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко

Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко

Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, чем сплоченней будет Белоруссия и Украина, тем большее сопротивление будет ощущаться со стороны.

Президент Белоруссии отметил, что Минск и Киев не хотят против кого-либо воевать, но им нужно быть сильными. По словам Лукашенко, чем сильнее будет связь между Белоруссией и Украиной, тем теснее будет связь между странами и роднее между сбой будет народ. 

«Никто не даст нашим странам очень сильно дружить, так как мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — резюмировал белорусский лидер Александр Лукашенко. 

Также президент Белоруссии признался, что говорил на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Александр Лукашенко заявил, Белоруссия не будет дружить против России ни с одной страной мира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #белоруссия #лукашенко #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...