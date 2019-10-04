Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил Лукашенко

Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, чем сплоченней будет Белоруссия и Украина, тем большее сопротивление будет ощущаться со стороны.

Президент Белоруссии отметил, что Минск и Киев не хотят против кого-либо воевать, но им нужно быть сильными. По словам Лукашенко, чем сильнее будет связь между Белоруссией и Украиной, тем теснее будет связь между странами и роднее между сбой будет народ.

«Никто не даст нашим странам очень сильно дружить, так как мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — резюмировал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Также президент Белоруссии признался, что говорил на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Александр Лукашенко заявил, Белоруссия не будет дружить против России ни с одной страной мира.