Гудков-младший и экстремист Синица позволят Навальному снова заработать в ЕСПЧ

Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму, которому избирком отказал в регистрации из-за подделки подписей, оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил о предстоящей апелляции по второму аресту за участие в несогласованной акции 27 июля. Он ясно дал понять, что не испытывает никакого уважения к московскому суду, а апелляция ему необходима только для обращения в европейский суд.

Принял решение обратиться в ЕСПЧ и блогер Владислав Синица, призывавший в соцсети расправляться с детьми росгвардейцев. Его жестокие заявления в Twitter стали шоком для общественности, но оппозиционная тусовка не стесняется защищать Синицу. Они уверены, что блогер не заслужил пяти лет тюрьмы и его необходимо отпустить на свободу. Их даже не останавливает тот факт, что он годами призывал к убийствам и подробно расписывал свои фантазии о зверских надругательствах над телами потенциальных жертв.

Однако Гудков и Синица не просто так уверены в успехе в европейском суде, так как у их «идейного вдохновителя» Алексея Навального в ЕСПЧ налажен настоящий бизнес, отмечает издание Nation News.

Этим летом в Москве прошла серия в том числе и незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, проведенная Гудковым и членами команды Навального. Несмотря на то, что оппозиционеры не согласовали многие акции, это не мешало им призывать людей не бояться нарушать закон. Дебоширам в случае арестов и вовсе обещали им крупные выплаты от ЕСПЧ. В итоге многие провокаторы были задержаны. Некоторые из них, как Синица, получили реальные сроки, другие были отпущены.

Гудков также отсидел свои 38 суток, однако, в отличие от прочих фигурантов, у которые с законом появились серьезные проблемы, оппозиционеру административный арест, скорее, даже на руку. Более того, жалобы в ЕСПЧ нужны прозападно настроенным «активистам», чтобы формировать картину того, что в РФ якобы имеются проблемы с законом. К тому же, за создание такой иллюзии щедро платят западные спонсоры.

И не зря Гудков наладил отношения с Навальным, ведь скандально известный в РФ блогер имеет поставленный на поток бизнес в ЕСПЧ. Этим объясняется как принятие Европейским судом решений в пользу блогера, так и весьма ускоренное, по сравнению с аналогичными обращениями, рассмотрение дел.

Навальному помимо прочего удается неплохо зарабатывать в ЕСПЧ. Об этом заявлял экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов. По его словам, первая консультация юриста ФБК стоила 400 евро, подготовка иска — до 10 тысяч евро, а за присутствие на заседании он и вовсе запрашивал 100 евро в час. Однако многие задержанные на несанкционированные митинги в разные годы так и не получили обещанных Навальным денег от ЕСПЧ и выходили на пикеты.

Обращение в Европейский суд контору Навального лишь играет ему на руку как в плане репутации, так и в плане денежной выгоды. Гудкова в этой истории тоже не забудут, чего не скажешь о простых людях, которые зачастую не получают те суммы, на которые рассчитывают.

Впрочем, выигранное дело в ЕСПЧ не гарантирует выплаты денег, так как его решения не являются обязательными для исполнения российскими судами. Не стоит забывать, что вынесенные в Европе решения нередко противоречат законодательству России.

Иными словами, Гудков и Навальный в любом случае останутся при деньгах. Этого нельзя сказать относительно других россиян, арестованных на митинге и обратившихся в ЕСПЧ, в том числе речь идет и о блогере Синице. Вряд ли люди захотят жить рядом с человеком, призывавшим к убийствам и сексуальному насилию над детьми и телами убитых, гуляющем на свободе.