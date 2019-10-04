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17:01   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко оценил Зеленского

Лукашенко оценил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что ему необходимо делать как главе государства, поэтому не нуждается в советах. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет 4 октября агентство «Белта». 

После участия в II Форуме регионов Белоруссии и Украины Лукашенко сделал заявление о Зеленском. Лидеры стран встретились в пятницу в Житомире для переговоров, это была их первая личная встреча. 

По мнению Лукашенко, Зеленский не нуждается ни в каких советах. Он прекрасно понимает, что ему делать. И, самое главное, сделает, подчеркнул президент республики.

Затем одна из журналисток посетовала, что пока у представителей СМИ на Украине складываются напряженные отношения с украинским президентом. 

«У вас? С Владимиром Александровичем отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: «Господи, как он вас терпит». Да вы что, у вас прекрасные отношения!» — сказал Лукашенко.

Президенты двух стран буквально пробирались сквозь плотные ряды журналистов и параллельно отвечали на вопросы, интересовавшие представителей СМИ, отмечается в сообщении.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #белоруссия #общество #весь мир

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