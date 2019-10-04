Росстат перечислил продукты, которые подешевели в сентябре

Росстат перечислил продукты, которые подорожали в стране в сентябре. В список вошли апельсины, огурцы, гречка. При этом подешевели картофель, помидоры и свинина.

Специалисты объясняют колебание цен сезонностью.

«Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь — на 19,6%, картофель — на 18%, виноград — на 12%, капуста белокочанная — на 11,3%, помидоры — на 10,9%, свекла — на 10,6%, яблоки — на 9,1%", — рассказали в Росстате.

Кроме того, в десяти российских регионах цены на овощи и фрукты упали на девять и более процентов. Например, в Саратовской области цены уменьшились на 13%, в Оренбургской области — на 12,2%, Нижегородской, Самарской и Курской областях — на 10,9–11,9%.

При этом подоражала гречка на 2,4%, плавленые сыры, йогурт, молоко, соки, мед — на 0,8–1%, говядина, рыба, кисломолочные продукты, сгущенка, рис — на 0,7%.