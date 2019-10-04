Врачи в Казахстане приняли новорожденного ребенка за мертвого и отправили его в холодильник. Трагедия произошла в городе Атырау.

Следователи выяснили, что врачи по какой-то причине оформили новорожденного ребенка мертворожденным, хотя на самом деле он был живой. Не убедившись в том, что младенец не подает признаков жизни, они оформили необходимые документы о смерти и поместили ребенка в холодильник морга. В результате этого он скончался.

Сейчас по факту случившегося заведено уголовное дело, виновным в смерти ребенка грозит до 20 лет колонии.

Накануне стало известно, что жительница Кемерово украла младенца из местного роддома.