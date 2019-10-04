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16:45   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Врачи в Казахстане приняли новорожденного ребенка за мертвого и отправили его в холодильник

Врачи в Казахстане приняли новорожденного ребенка за мертвого и отправили его в холодильник

Врачи в Казахстане приняли новорожденного ребенка за мертвого и отправили его в холодильник. Трагедия произошла в городе Атырау.

Следователи выяснили, что врачи по какой-то причине оформили новорожденного ребенка мертворожденным, хотя на самом деле он был живой. Не убедившись в том, что младенец не подает признаков жизни, они оформили необходимые документы о смерти и поместили ребенка в холодильник морга. В результате этого он скончался. 

Сейчас по факту случившегося заведено уголовное дело, виновным в смерти ребенка грозит до 20 лет колонии.

Накануне стало известно, что жительница Кемерово украла младенца из местного роддома.

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Автор: Ольга Воскресенская
#ребенок #чп #казахстан

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