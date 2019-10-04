Дело об убийстве певца Талькова не дошло до суда

Провели все необходимые экспертизы в рамках возобновленного уголовного дела об убийстве Игоря Талькова, но обвиняемый находится в Израиле, рассказала адвокат семьи Нина Аверина в комментарии «Петербургскому дневнику». По ее словам, обвиняемым по делу об убийстве артиста остается концертный директор Валерий Шляфман.

Провели баллистическую, судебно-медицинскую и тератологическую экспертизы, чтобы в конечном итоге составить уникальное экспертное заключение. Вынесли вердикт, что единственным человеком, который мог выстрелить, даже учитывая всех лиц, поучаствовавших в драке, является Валерий Шляфман, сказала адвокат.

Концертный директор Игоря Талькова дважды давал показания в качестве свидетеля и сообщал, что с трудом вырвал пистолет из рук Игоря Малахова.

«Но сам Малахов был так скручен охранниками Талькова, на него была накинута куртка. Он не был в состоянии двигать руками вообще», — отметила адвокат.

После возобновления уголовное дело могут рассмотреть в суде в отсутствии обвиняемого лица, такая практика имеется. Нужна добрая воля руководства Следственного комитета. Адвокат семьи добивается от СК передачи дела в суд.