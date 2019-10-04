Сотрудники Росгвардии спасли двух девушек из Екатеринбурга, которые заблудились в крымских горах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По ее данным, они гуляли в районе горы Аю-Даг недалеко от поселка Гурзуф. Внезапно начался камнепад. Из-за испуга девушки потеряли ориентиры и вышли к скалистому морскому берегу.

На поиски туристов был направлен катер Росгвардии. Они подняли девушек на борт и доставили в населенный пункт. Никто не пострадал, туристы в помощи медиков не нуждались.