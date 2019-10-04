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16:24   4 Октября 2019
Россия

Двух девушек из Екатеринбурга спасли в крымских горах

Двух девушек из Екатеринбурга спасли в крымских горах

Сотрудники Росгвардии спасли двух девушек из Екатеринбурга, которые заблудились в крымских горах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По ее данным, они гуляли в районе горы Аю-Даг недалеко от поселка Гурзуф. Внезапно начался камнепад. Из-за испуга девушки потеряли ориентиры и вышли к скалистому морскому берегу.

На поиски туристов был направлен катер Росгвардии. Они подняли девушек на борт и доставили в населенный пункт. Никто не пострадал, туристы в помощи медиков не нуждались.

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #туризм #росгвардия #горы

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