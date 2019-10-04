Уволилась директор столичной школы, где издевались над мальчиком

Директор школы №1536 в Москве, где дети издевались над мальчиком и окунали его головой в унитаз, написала заявление об увольнении. Об этом сообщает столичный департамент образования и науки.

Кроме того, департамент расторг трудовой договор с классным руководителем мальчика Натальей Любарской. Сама Любарская заявила, что ничего не знала о том, что мальчика унижали в школе. Она хочет подать иск за клевету в свой адрес на автора поста в Twitter, где ее обвиняют в покрывательстве тех, кто издевался над мальчиком.

По словам Натальи Любарской, ей стало поступать много угроз в соцсетях, люди пишут на электронную почту и поливают грязью ее саму и ее близких. Преподавательница говорит, что родители мальчика не идут с ней на контакт, передает ее слова «360».

Мальчик Саша является актером театра Ильи Резника «Маленькая страна». По словам генерального директора театра Ирины Романовой, ребенку на телефон тоже поступают угрозы, ученики шлют ему ругательства и оскорбляют его. При этом она говорит, что волнения среди школьников поднимает классный руководитель Любарская. Родители Саши написали заявление в полицию, дело на контроле в СК РФ.

Ранее в сети появилось видео, где школьники издеваются над мальчиком и под всеобщий смех опускают его головой в школьный унитаз, а затем избивают, когда ребенок пытается убежать.