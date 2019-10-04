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РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте
16:12   4 Октября 2019
Россия

Петербургских педагогов поздравили с Днем учителя

Петербургских педагогов поздравили с Днем учителя

Профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 5 октября. Учителей поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. По их словам, поддержка тех, кто воспитывает подрастающее поколение, — приоритет образовательной политики города. Педагог — самая мирная, добрая и созидательная профессия.

«В этот день все мы вспоминаем своих любимых учителей, которые вкладывали в нас душу, были терпеливы и заботливы с нами», — добавили Беглов и Макаров.

Учителя достойны самых высоких званий, а самоотверженный труд — глубокой признательности и внимания. Также лучших представителей сферы образования отметили наградами правительства Петербурга. Учителям вручили нагрудные знаки «За гуманизацию школы».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #беглов #день учителя

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