Петербургских педагогов поздравили с Днем учителя

Профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 5 октября. Учителей поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. По их словам, поддержка тех, кто воспитывает подрастающее поколение, — приоритет образовательной политики города. Педагог — самая мирная, добрая и созидательная профессия.

«В этот день все мы вспоминаем своих любимых учителей, которые вкладывали в нас душу, были терпеливы и заботливы с нами», — добавили Беглов и Макаров.

5 октября – Всемирный день учителя https://t.co/QN4eRLEzOd — ЗакС СПб (@ZSspb) 4 октября 2019 г.

Учителя достойны самых высоких званий, а самоотверженный труд — глубокой признательности и внимания. Также лучших представителей сферы образования отметили наградами правительства Петербурга. Учителям вручили нагрудные знаки «За гуманизацию школы».