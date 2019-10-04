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16:12   4 Октября 2019
Россия

Договор с приходом о новом участке для храма из Малиновки подписали в Смольном

Договор с приходом о новом участке для храма из Малиновки подписали в Смольном

Соглашение с приходом храма святых апостолов Петра и Павла было подписано в пятницу в Смольном. Согласно договору для строительства храма из Малиновки будет предоставлен участок. Об этом 4 октября пишут «Невские новости»

По информации СМИ, договор о новом участке с приходом храма, который находится на Пискаревском проспекте, заключил Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Соглашение предполагает предоставление земельного участка для строительства храма, который ранее планировалось построить на территории парка Малиновка, сообщает «Интерфакс». 

Подписанный договор уже отправлен в Росреестр для регистрации. В соглашении также оговаривается срок проведения строительных работ и безвозмездного пользования участком, который составляет 10 лет.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #храм

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