Договор с приходом о новом участке для храма из Малиновки подписали в Смольном

Соглашение с приходом храма святых апостолов Петра и Павла было подписано в пятницу в Смольном. Согласно договору для строительства храма из Малиновки будет предоставлен участок. Об этом 4 октября пишут «Невские новости».

По информации СМИ, договор о новом участке с приходом храма, который находится на Пискаревском проспекте, заключил Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Соглашение предполагает предоставление земельного участка для строительства храма, который ранее планировалось построить на территории парка Малиновка, сообщает «Интерфакс».

Подписанный договор уже отправлен в Росреестр для регистрации. В соглашении также оговаривается срок проведения строительных работ и безвозмездного пользования участком, который составляет 10 лет.