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 Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС

Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

 Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

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РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте

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15:42   4 Октября 2019
Россия

Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС

Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС

Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС. Соглашение подписали представители министерства энергетики Филиппин и компания Росатом.

В пятницу, 4 октября, проходит Российско-филиппинский бизнес-форум. Именно в рамках этой встречи было подписано соглашение о намерениях обеих стран вместе изучать перспективы сотрудничества в строительстве АЭС.

Накануне стало известно, что РФ предлагает Филиппинам проект плавучей АЭС. Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным призвал «Роснефть» вкладываться в их экономику. Также в рамках встречи Путин и Дутерте обсудили рост товарооборота между странами.

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Автор: Ольга Воскресенская
#аэс #политика #весь мир #росатом #филиппины

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