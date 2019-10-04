Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС. Соглашение подписали представители министерства энергетики Филиппин и компания Росатом.

В пятницу, 4 октября, проходит Российско-филиппинский бизнес-форум. Именно в рамках этой встречи было подписано соглашение о намерениях обеих стран вместе изучать перспективы сотрудничества в строительстве АЭС.

Накануне стало известно, что РФ предлагает Филиппинам проект плавучей АЭС. Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным призвал «Роснефть» вкладываться в их экономику. Также в рамках встречи Путин и Дутерте обсудили рост товарооборота между странами.