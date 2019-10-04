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 Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС

Россия и Филиппины подписали соглашение об изучении возможности строительства АЭС
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

 Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12
РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте

РФ является приоритетным торговым и инвестиционным партнером Филиппин, уверен Дутерте

 Шварценеггер назвал самыми красивыми женщинами россиянок

Шварценеггер назвал самыми красивыми женщинами россиянок
15:48   4 Октября 2019
Весь мир

Шварценеггер назвал самыми красивыми женщинами россиянок

Шварценеггер назвал самыми красивыми женщинами россиянок

Американский актер Арнольд Шварценеггер, отвечая на вопрос журналистов в ходе Sinergy Global Forum в Петербурге, согласился с утверждением, что в РФ живут самые красивые женщины. По его словам, выражение очень справедливое, но не нужно описывать женщину только с точки зрения красоты.

«Я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные», — сказал Арнольд Шварценеггер.

Synergy Global Forum — мероприятие в формате бизнес & lifestyle. В 2019 году хедлайнер форума голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии, семикратный «Мистер Олимпия» и четырежды «Мистер Вселенная» Арнольд Шварценеггер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #женщины #шварценеггер

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