Шварценеггер назвал самыми красивыми женщинами россиянок

Американский актер Арнольд Шварценеггер, отвечая на вопрос журналистов в ходе Sinergy Global Forum в Петербурге, согласился с утверждением, что в РФ живут самые красивые женщины. По его словам, выражение очень справедливое, но не нужно описывать женщину только с точки зрения красоты.

«Я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные», — сказал Арнольд Шварценеггер.

Synergy Global Forum — мероприятие в формате бизнес & lifestyle. В 2019 году хедлайнер форума голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии, семикратный «Мистер Олимпия» и четырежды «Мистер Вселенная» Арнольд Шварценеггер.