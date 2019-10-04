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МЧС учитывает сценарии войн при развитии гражданской обороны

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МЧС учитывает сценарии войн при развитии гражданской обороны

МЧС учитывает сценарии войн при развитии гражданской обороны

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15:49   4 Октября 2019
Россия

МЧС учитывает сценарии войн при развитии гражданской обороны

МЧС учитывает сценарии войн при развитии гражданской обороны

МЧС РФ в рамках реформирования гражданской обороны учитывает вероятные сценарии военных конфликтов и масштабных чрезвычайных ситуаций.

Ведомство сейчас разрабатывает новые подходы к организации и ведению гражданской обороны. Все управления министерства контролируют ход обновлений, а также готовность имущества гражданской обороны, пунктов и технических средств управления и оповещения, а также средств жизнеобеспечения граждан.

4 октября в стране отмечается День войск гражданской обороны МЧС. В 1932 году Совет народных комиссаров подписал положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня отечественная система ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны Советского Союза. Эта дата послужила началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница  — гражданская оборона СССР и уже теперь — России.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #мчс рф #гражданская оборона

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