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15:47   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о пересмотре 15-ти связанных с фирмой сына вице-президента США Джо Байдена дел, которые касаются компании Burisma. Информацию об этом 4 октября опубликовало агентство «Интерфакс-Украина». 

Журналист издания поинтересовался, возможно ли привлечь к ответственности на Украине фигурантов дела Burisma, на что Рябошапка ответил, что пока производится аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генпрокуратурой. 

«В той сфере, о которой вы говорите... таких производств полтора десятка», — ответил Рябошапка на вопрос.

Генпрокурор Украины напомнил, что сейчас идет пересмотр всех производств, расследуемых ранее и закрытых по тем или иным причинам. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы принять решение в случаях, в которых были приняты незаконные процессуальные решения — для их пересмотра. 

Ранее сообщалось, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин вынужден был закрыть расследование о компании Burisma «из-за страха перед США». При этом президент США Дональд Трамп призвал Украину расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #украина #генпрокуратура #политика #общество

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