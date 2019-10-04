Исполнитель роли людоеда Ганнибала любит борщ

Известный датский актер Мадс Миккельсен, который исполнил роль убийцы-людоеда Ганнибала в одноименном сериале, в пятницу, 4 октября, встретился с поклонниками в Москве на фестивале популярной культуры Comic Con Russia и завил, что любит борщ.

Отвечая на вопрос — «какие произведения русской культуры вам нравятся?», актер ответил — «борщ». По его словам, у РФ богатая культура. Мадс Миккельсен не в первый раз в Москве, но хочет посетить и другие города.