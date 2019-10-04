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15:13   4 Октября 2019
Россия

Исполнитель роли людоеда Ганнибала любит борщ

Исполнитель роли людоеда Ганнибала любит борщ

Известный датский актер Мадс Миккельсен, который исполнил роль убийцы-людоеда Ганнибала в одноименном сериале, в пятницу, 4 октября, встретился с поклонниками в Москве на фестивале популярной культуры Comic Con Russia и завил, что любит борщ.

Отвечая на вопрос — «какие произведения русской культуры вам нравятся?», актер ответил — «борщ». По его словам, у РФ богатая культура. Мадс Миккельсен не в первый раз в Москве, но хочет посетить и другие города.

«Сейчас у меня в топе Петербург, хочу туда поехать», — добавил исполнитель роли Ганнибала Лектера.

Миккельсен отметил, что не просто любит персонажа Ганнибала, а уже сроднился с ним за три сезона. В молодости актер хотел сыграть Человека-паука, поиграть в футбол с Месси и сняться у кумира — режиссера Мартина Скорсезе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #петербург #людоед #борщ

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