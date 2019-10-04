Исполнитель роли людоеда Ганнибала любит борщ
Известный датский актер Мадс Миккельсен, который исполнил роль убийцы-людоеда Ганнибала в одноименном сериале, в пятницу, 4 октября, встретился с поклонниками в Москве на фестивале популярной культуры Comic Con Russia и завил, что любит борщ.
Отвечая на вопрос — «какие произведения русской культуры вам нравятся?», актер ответил — «борщ». По его словам, у РФ богатая культура. Мадс Миккельсен не в первый раз в Москве, но хочет посетить и другие города.
«Сейчас у меня в топе Петербург, хочу туда поехать», — добавил исполнитель роли Ганнибала Лектера.
Миккельсен отметил, что не просто любит персонажа Ганнибала, а уже сроднился с ним за три сезона. В молодости актер хотел сыграть Человека-паука, поиграть в футбол с Месси и сняться у кумира — режиссера Мартина Скорсезе.
#MadsInRussia: Moscow right now. ???????? #moscow #russia #theofficialmads pic.twitter.com/eIdR8ATAXM— Mads Mikkelsen Official (@theofficialmads) 4 октября 2019 г.