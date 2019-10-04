Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Киев помочь в развитии ракетостроения. Глава белорусского государства сделал такое заявление 4 октября, передает агентство «Белта».

В пятницу президент Белоруссии встретился на переговорах в расширенном составе с украинским лидером Владимиром Зеленским, где попросил Киев помочь республике в развитии отрасли ракетостроения.

«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, эта тема обсуждалась на переговорах с Зеленским.

«Это не потому, что бряцаем оружием», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил о заинтересованности Минска в опыте Украины в области ракетостроения. Он также отметил, что возможность сотрудничества в этой области планирует обсудить на встрече с украинским президентом.